FPF libera novo gramado, e Palmeiras decide jogar semifinal do Paulista no Allianz

A Federação Paulista de Futebol (FPF) informou nesta terça-feira (19) que, após realização de vistorias técnicas, liberou para utilização o campo do Allianz Parque, que estava interditado desde 2 de fevereiro. Dessa forma, no Conselho Técnico da entidade, marcado para amanhã,... pic.twitter.com/fZ8xGrbbp8

O primeiro e último compromisso do Verdão no Allianz, em 2024, foi no dia 28 de janeiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Santos pelo Campeonato Paulista. Depois disso, o clube alviverde emitiu um comunicado criticando a situação do gramado e a falta de manutenção no local, informando que só mandaria jogos lá novamente após a reforma. Logo em seguida, a FPF vetou o Allianz de receber jogos por falta de condição do gramado.

Após a conclusão da reforma, que aconteceu na última semana, o Palmeiras realizou dois treinos no local, com a equipe sub-20. O time profissional ainda não testou o novo campo. Antes de receber a semifinal, o Allianz receberá um show no sábado.

A reforma consistiu em tirar os termoplásticos, material que derreteu e formou uma pasta devido à poluição e altas temperaturas na cidade de São Paulo. No lugar, foram aplicadas 22 toneladas de cortiça, importadas de Portugal.