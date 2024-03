Elenco do Vasco vai realizar intertemporada em Atibaia

O Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca na semifinal e, com isso, ficará quase um mês sem entrar em campo oficialmente. Assim, a comissão técnica vai realizar uma intertemporada no período.

O elenco vai viajar para Atibaia. O Vasco ainda não informou o período que os jogadores e comissão técnica vão pertencer no interior paulista, mas o objetivo é melhorar o desempenho da equipe, que sofreu nos últimos jogos.