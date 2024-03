Dono do Manchester United dispensa Mbappé e Bellingham e foca em novas promessas

We asked Sir Jim Ratcliffe if Manchester United are signing Jude Bellingham ? pic.twitter.com/2K9GMEnTHg

O mandatário ainda disse que espera encontrar futuros astros ao invés de gastar cifras milionárias em jogadores já consagrados.

"Preferia encontrar o próximo Mbappé. Em vez de gastar uma fortuna para comprar o sucesso. Não é tão inteligente contratar o Mbappé, qualquer pessoa pode perceber isso. O que é mais difícil é encontrar o próximo Mbappé, o próximo Bellingham, o próximo Roy Keane."

Nas últimas temporadas, o Manchester United gastou altos valores em contratações, porém não obteve o sucesso esperado. O clube está há 11 anos sem conquistar o Campeonato Inglês e há 16 sem vencer a Liga dos Campeões.

Por fim, Jim Ratcliffe revelou qual jogador do passado gostaria de trazer de volta para os "Diabos Vermelhos".