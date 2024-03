De volta à Seleção, Richarlison cita importância de ajuda psicológica: "Estava no fundo do poço"

Richarlison viveu um 2023 abaixo do esperado e esteve fora das últimas convocações da Seleção Brasileira, com Fernando Diniz. Apesar disso, o atacante começou este ano sendo um dos destaques do Tottenham e, como resultado, apareceu na primeira lista de Dorival Júnior, o novo treinador do Brasil.

O camisa 9 do pais na Copa de 2022, que havia dito anteriormente que procuraria ajuda psicológica, fez um forte desabafo em entrevista coletiva nesta terça-feira e contou como a terapia foi importante enquanto ele estava em má fase e recebendo diversas criticas.

"Minha fala foi muito importante até para a Seleção. Quando cheguei já vi a psicóloga ali. Nunca teve antes, né? Sabemos do preconceito de quando uma pessoa fala que está procurando ajuda. Eu mesmo tinha esse preconceito, mas não tenho mais. Eu como um jogador de voz ativa na Seleção falo para procurar mesmo que ajuda. Eu posso falar que salvou a minha vida de uma hora para outra. Eu já estava no fundo do poço mesmo", explicou.