Courtois sofre nova lesão e deve desfalcar o Real Madrid até o final da temporada

Nesta terça-feira, o Real Madrid divulgou um boletim médico confirmando que o goleiro Thibaut Courtois teve constatada uma nova lesão. O atleta sofreu uma ruptura do menisco interno do joelho direito durante o treino.

"Após os exames realizados hoje no nosso jogador Thibaut Courtois, foi diagnosticado uma ruptura do menisco interno do joelho direito. A lesão ocorreu durante o treino de hoje. Evolução pendente", escreveu o clube espanhol