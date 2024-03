Cobiçado, ex-zagueiro do Corinthians lidera ranking de ações defensivas nas cinco principais ligas

? Nota Sofascore 6.84 pic.twitter.com/PeV44jbYu2

Comprado por cerca de 15 milhões de libras esterlinas (95 milhões de reais na cotação atual), o camisa 40 desperta interesse de gigantes do futebol europeu para a próxima temporada. Segundo o jornal britânico Daily Mail, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea, Newcastle e Liverpool monitoram a situação do brasileiro para uma eventual investida.

O Nottingham Forest, que perdeu quatro pontos na competição nacional por conta de fair play financeiro, não descarta a venda do defensor para evitar mais problemas em um futuro próximo. A equipe, agora na 18ª colocação com 21 pontos, volta aos gramados apenas no dia 30 deste mês, no City Ground, contra o Crystal Palace, às 12h (de Brasília). O duelo é válido pela 30ª rodada do Inglês.