Baloteli está entre as atrações da Copa Brasil de Provas Combinadas

A Copa Brasil de Provas Combinadas será disputada neste fim de semana, no Estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista. A competição reúne 72 atletas, representando 28 clubes de 13 estados, com transmissão ao vivo pela TV Atletismo Brasil no YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Um dos mais animados com o evento é o pernambucano José Fernando Ferreira Santana, o Baloteli (Praia Clube/Exército/Futel-MG), tricampeão do Troféu Brasil, que ainda busca qualificação para representar o Brasil no decatlo dos Jogos Olímpicos de Paris. O evento marca a estreia do atleta no decatlo em 2024.

"A preparação para o ano inteiro será intensa. A princípio, quero utilizar a Copa Brasil para avaliação, pensando nas próximas grandes competições internacionais que terei pela frente", disse, referindo-se ao Multistars da Itália, nos dias 27 e 28 de abril, e ao Gotzis Hippomeeting, na Áustria, nos dias 18 e 19 de maio.