Autor de hat-trick pelo Palmeiras, Flaco López é eleito craque das quartas de final do Paulistão

O atacante Flaco López, do Palmeiras foi eleito o craque das quartas de final do Campeonato Paulista, que aconteceu no último fim de semana, com 47,6% dos votos. O argentino marcou três gols na goleada do Verdão por 5 a 1 sobre a Ponte Preta.

A votação foi feita no perfil do Paulistão, na rede social X. O artilheiro do Verdão superou Thiago Borbas, do Red Bull Bragantino, Rômulo, do Novorizontino, e João Paulo do Santos, todos jogadores decisivos nas classificações de seus times à semifinal.