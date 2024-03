Após proposta do Botafogo, final da Taça Rio contra o Boavista será antecipada

GRUPO DEFINIDO! ??

Assim, a Ferj vai confirmar nos próximos dias que o confronto de ida entre as equipes será no dia 27 de março. O duelo de volta será dia 30 ou 31 de março, visto que depende da definição de quando será o jogo de estreia do Botafogo na competição internacional. Além disso, não pode acontecer um encontro de datas com o jogo do Flamengo, pela final do Campeonato Carioca.

O Botafogo precisa do título da Taça Rio para garantir vaga na Copa do Brasil de 2025.