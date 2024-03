António Oliveira fala em "orgulho" de dirigir Corinthians e comenta duelos com Abel: "Desafiante"

"O elenco do Corinthians é de grande qualidade e para representarem este grande clube, só gente de grande capacidade técnica, tática, mas também profissional e humana, que felizmente tenho ao meu dispor. Queremos resgatar o melhor deles, porque eles não tinham desaprendido. Foi uma questão de resgatar a confiança, e voltar a vê-los jogar bem e a ter prazer por aquilo que fazem. Enquanto treinador satisfaz-me porque é gente de grande caráter, de grande profissionalismo, com vontade enorme de aprender, de crescer e evoluir. Eles têm transportado isso durante a semana, mas depois também nos dias de jogos, e os resultados têm sido satisfatórios. Mas, isto não é como começa, é como termina, e nós queremos terminar bem", disse o treinador de 41 anos.

Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem sido atrativo para técnicos portugueses, como Jorge Jesus, Jesualdo Ferreira, Vítor Pereira, Pedro Caixinha e Abel Ferreira, além, claro, de António. O comandante do Timão falou sobre esse reconhecimento que os conterrâneos vêm tendo no Brasil e como é enfrentar alguns deles anualmente.

"Tem sido bastante desafiante, fascinante, um orgulho poder enfrentar gente que representa da melhor forma o nosso país e a nossa classe, com profissionalismo, com competência e com títulos. Aconteceu com o Jorge Jesus, com o Abel e até conosco porque ter duas permanências e uma classificação de Sul-Americana pelo Cuiabá, para nós, também é um título. Já somos velhos na praça, digamos assim, eu e o Abel. Portanto, já nos enfrentamos quando eu estava no Athletico-PR, no Cuiabá, e agora também já tivemos a oportunidade de nos enfrentarmos, defendendo o Corinthians. Vamos nos enfrentar mais vezes e é sinal de que o trabalho tem sido bem feito, porque ao final de quatro anos ainda continuamos no mesmo país, sendo reconhecidos profissionalmente e também de forma humana", relatou António.

"O Pedro Caixinha fez, e continua fazendo um excelente trabalho dentro de um projeto que é estável. Fico feliz por ver o sucesso do Pedro e do Abel, mas é sinal de que vamos conseguindo alcançar resultados em uma cultura bastante agressiva. Como eu digo sempre, é muito desafiante, é fascinante, mas ao mesmo tempo é emocionalmente desgastante", finalizou o treinador.

António voltou aos trabalhos do Corinthians nesta terça-feira, no período da manhã. O comandante prepara a equipe para o jogo-treino de sexta-feira, diante do Santos, na Vila Belmiro. Oficialmente, o Timão só retornará aos gramados no começo de abril, para a estreia da Copa Sul-Americana.

Pelo Corinthians, António possui sete jogos, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. No duelo contra o Água Santa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o auxiliar Bruno Lazaroni comandou o Timão, já que Oliveira estava suspenso.