Andreas Pereira destaca aprendizados e cobranças no Brasil e celebra retorno à Seleção: "Um sonho"

O técnico Dorival Júnior, que ainda fará sua estreia no comando da Seleção Brasileira, promoveu alguns retornos de jogadores o time nacional. Um deles foi a do meia Andreas Pereira, atualmente no Fulham, que volta a defender o Brasil depois de seis anos. O jogador celebrou a nova oportunidade, enfatizou a escolha por defender o País e destacou os aprendizados quando jogou no Flamengo, onde teve sua primeira experiência em solo brasileiro.

"Não tenho palavras para falar sobre a importância (da convocação). Todos sabem pelo que passei no Flamengo, como foi difícil minha lesão no Fulham no final dessa temporada. Para mim é gratificante saber que estou sendo acompanhado, estou sendo monitorado. Fiquei feliz pela visita do Dorival, conversou com a gente e foi muito importante para mim. Essa convocação é um sonho se tornando realidade e estou aqui para defender o Brasil da melhor forma. É muito bom estar aqui, é uma honra fazer parte da Seleção, especialmente nesse novo começo. Para mim, voltar depois de seis anos é um sonho se tornando realidade. Trabalhei duro para estra aqui e estou feliz de ter essa nova oportunidade de defender meu país e especialmente contra a Inglaterra, que me deu a oportunidade de e mostrar meu futebol e ter chance de voltar à seleção. É um jogo especial para mim e minha família", disse.

Andreas teve sua primeira chance na Seleção principal com Tite, em um amistoso contra El Salvador, em 2018, depois da disputa da Copa do Mundo daquele ano. O jogador de 28 anos destacou a importância de jogar no Brasil para se reconectar com a torcida brasileira. Ele destacou os aprendizados que teve enquanto jogou no Flamengo.