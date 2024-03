Além de Dorival, Seleção Brasileira conta com oito estreantes para amistosos

Dorival Júnior não é o único que está vivendo seus primeiros dias na Seleção Brasileira. Dos 26 jogadores chamados pelo treinador, oito deles apareceram na convocação pela primeira vez.

Os atletas calouros do Brasil são: os goleiros Léo Jardim, do Vasco, e Rafael, do São Paulo, os zagueiros Fabricio Bruno, do Flamengo, Beraldo, do PSG, e Murilo, do Palmeiras, o meia Pablo Maia, do São Paulo, e os atacantes Savinho, do Girona, e Galeno, do Porto.

Destes oito atletas, apenas cinco figuravam na primeira lista de Dorival. Léo Jardim, Fabrício Bruno e Galeno foram chamados para substituir atletas cortados por conta de contusões.