Zagueiro Mario Hermoso pode trocar o Atlético de Madrid pela Juventus

O zagueiro Mario Hermoso, atualmente no Atlético de Madrid, está nos planos da Juventus na próxima temporada. Ele tem contrato com a equipe madrilena até o meio do ano e, portanto, pode assinar gratuitamente com qualquer clube. A informação é do jornal Tuttosport.

Hermoso foi revelado em 2015 pelo Real Madrid, mas não conseguiu se firmar no clube. Em 2017, acabou contratado pelo Espanyol e, dois anos depois, foi para o Atlético de Madrid, time que defende há cinco temporadas.