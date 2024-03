Zagueira do Corinthians, Tarciane revela expectativas para o Brasileirão feminino e projeta duelo contra o Grêmio

"Todos os jogos são muito difíceis e jogando na casa delas, com certeza virão para tentar o resultado, então precisamos estar muito focadas nessa partida. Nosso objetivo é o de buscar o melhor resultado lá para tentarmos estar sempre brigando nas primeiras posições", disse a zagueira.

Em grande fase, Tarciane também vem buscando seu espaço na Seleção Brasileira. Após participar do vice-campeonato da Copa Ouro, a jogadora recebeu nova convocação na última sexta-feira, desta vez para a disputa da She Believes Cup, no mês de abril.

"Estar com a Seleção na Copa Ouro foi uma experiência incrível, fizemos um grande trabalho e ser convocada agora novamente é a realização de mais um sonho, mas agora meu objetivo total está no Corinthians, em realizar mais uma grande temporada e manter o clube no topo, sempre brigando pelos campeonatos", finalizou a atleta.