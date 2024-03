Vini Jr. cita alta expectativa para defender a Seleção e projeta jogo no Bernabéu: "Minha casa"

A partida contra a seleção espanhola, aliás, vai ser disputada no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. O atacante contou sobre o sentimento de jogar no estádio do time que defende.

"Vai ser uma emoção muito grande poder jogar no Bernabéu, onde é minha casa, junto com a maioria da torcida do Real Madrid e com a camisa da Seleção que é sempre o mais importante", relatou.

O primeiro compromisso do Brasil é neste sábado diante da Inglaterra, às 16 horas (de Brasília) em Wembley. Na próxima terça, encara a Espanha, às 17h30, no Santiago Bernabéu.