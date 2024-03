Veja qual a porcentagem do Corinthians sobre os direitos econômicos da joia Breno Bidon

Breno Bidon é tido como uma das maiores promessas da base do Corinthians nos últimos anos. O jogador de 19 anos foi eleito o craque desta última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, com isso, passou a treinar com o elenco profissional.

Com o ótimo desempenho na conquista corintiana da Copinha, o volante também despertou o interesse de clubes grandes da Europa. A opção de Breno e seu estafe, no entanto, foi de seguir com sua trajetória no Alvinegro, o que tem dado resultado.

Bidon fez sua estreia com o time profissional no empate sem gols com o Água Santa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, e recebeu sua primeira chance como titular diante do São Bernardo, na segunda fase da Copa do Brasil, pois Maycon sentiu um desconforto no aquecimento. Com o problema do experiente volante, o jovem pode continuar ganhando chances na equipe principal.