Titular do Santos, Pituca fala sobre dificuldades encontradas pela equipe: "Portuguesa não quis jogar"

O volante Diego Pituca, titular absoluto do Santos, falou sobre o atual momento da equipe. Apesar do Peixe estar garantido na semifinal do Campeonato Paulista, muitos torcedores questionam o nível de desempenho mostrado pelo conjunto, especialmente em comparação ao começo de competição, quanto o time estava "voando".

O jogador admitiu que o grupo tem que melhorar em alguns aspectos, mas ponderou que a Portuguesa, no jogo de domingo, "não quis jogar". Os times empataram em 0 a 0, mas o Santos levou a melhor nas penalidades máximas, por 4 a 2, e passou pelas quartas de final.

"Difícil dizer (queda do time). A gente sabe que temos que melhorar bastante, mas hoje (domingo) foi um jogo diferente, a Portuguesa não quis jogar. Nós tentamos criar chances. Nós oscilamos, mas já estamos retomando o que fizemos no começo do Campeonato Paulista", comentou Pituca em entrevista à TNT.