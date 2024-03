Tite vibra com manutenção de marcas e revela semana de "muita dificuldade" no Flamengo

O Flamengo avançou para a final do Campeonato Carioca ao empatar sem gols com o Fluminense no duelo de volta entre as equipes, no último sábado, no Maracanã. Os rubro-negros terão o surpreendente Nova Iguaçu na busca pelo título.

O técnico Tite exaltou a manutenção da marca de não sofrer gols em mais uma partida.

"Uma equipe consistente, com Rossi batendo essas marcas. É um trabalho em conjunto", declarou.