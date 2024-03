São Paulo se reapresenta na quarta-feira para início da preparação para a Libertadores

O São Paulo se reapresentará na próxima quarta-feira após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Novorizontino, no último domingo, no Morumbis. O time terá duas semanas para se preparar para o início da Libertadores.

Apenas os atletas lesionados do São Paulo trabalharão nesta segunda-feira e também na terça no CT da Barra Funda. São eles: Calleri (rompimento de cisto de Baker na perna direita), Nestor (transição física após cirurgia no joelho esquerdo), Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita), Nikão (tendinite de Aquiles bilateral), Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda), Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) e Patryck (lesão muscular no lado esquerdo do quadril).

Com a primeira rodada da Libertadores marcada para a primeira semana de abril, o técnico Thiago Carpini, pressionado após a eliminação precoce no Estadual, terá tempo de sobra para promover ajustes, recuperar atletas lesionados e retomar o bom futebol mostrado pelo time em alguns momentos da temporada. Os adversários do Tricolor no torneio continental, inclusive, serão conhecidos nesta segunda-feira, em sorteio realizado pela Conmebol, no Paraguai, às 20h (de Brasília).