São Paulo apresentará balanço com déficit, mas tem aumento de receitas e vê cenário favorável para 2024

Apesar do aumento da dívida, o São Paulo defende que ela está sob controle, uma vez que seu faturamento em 2023 foi superior ao débito total. O Tricolor arrecadou no ano passado R$ 680,7 milhões, contra R$ 660,5 milhões em 2022.

Com o título da Copa do Brasil e o retorno do protagonismo no cenário nacional, consolidado com a conquista da Supercopa Rei, o São Paulo crê que priorizar a parte esportiva em detrimento da parte financeira foi uma estratégia acertada para valorizar sua marca e, consequentemente, captar mais com patrocínios e outras receitas. Por isso, a projeção do clube para 2024 é bastante otimista.

"O balanço de 2023 reflete uma escolha adotada pelo São Paulo na última temporada. Preferimos investir no departamento de futebol e manter jogadores. Poderíamos ter negociado mais atletas, mas qual é o valor do gol que o Nestor fez na final da Copa do Brasil? Além da premiação do torneio, os naming rights do estádio, o novo acordo de patrocínio e o aumento público são reflexos desta conquista. Esses acordos (naming rights, Superbet e fornecimento de material esportivo da New Balance) e o novo contrato de transmissão devem alavancar ainda mais nossa receita em 2024. É importante também considerar que a nossa dívida total é inferior à nossa receita anual. Esse é um indicativo importantissímo dentro do mercado financeiro. Novidades virão", afirmou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

A estratégia de seguir mudando o perfil da dívida do clube também se mantém. O São Paulo tem contraído empréstimos para pagar pendências de curto prazo, ganhando fôlego para quitar os outros débitos a médio e longo prazos. Em 2023 o Tricolor captou no mercado R$ 147 milhões, mas pagou R$ 149 milhões a seus credores.

Em relação a 2024, o São Paulo espera apresentar um balanço mais saudável, já que constarão as receitas recorrentes da venda dos naming rights do Morumbis (R$ 75 milhões), adiamento de publicidade estática do Campeonato Brasileiro, transferência de Talles Costa, valores decorrentes de direitos econômicos de atletas mantidos pelo clube, porcentagem da venda do goleiro Lucas Perri, a premiação pela conquista da Supercopa Rei, além da presença massiva dos torcedores no estádio.

Apenas nos primeiros três meses de 2024 o São Paulo já registrou 15% do faturamento de 2023. Com o início da Libertadores, as receitas podem ser ainda mais alavancadas, fortalecendo a geração de fluxo de caixa para o próximo exercício.