Richarlison celebra retorno à Seleção, cita apoio a Dorival e deixa amizade com ingleses de lado

Richarlison, do Tottenham, se apresentou à Seleção Brasileira nesta segunda-feira e não escondeu a sua felicidade em retornar à equipe nacional. O atacante foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os amistosos contra a Inglaterra, em Wembley, no próximo sábado, e Espanha, no Santiago Bernabéu, no dia 26 de março.

"Sou o cara mais feliz do mundo só por estar aqui novamente, vestindo essa camisa", disse o centroavante, que já morou no hotel em que está hospedada a delegação brasileira, quando se transferiu do Fluminense para o Watford, da Inglaterra, em 2017.

"Me sinto em casa. Morei aqui por um mês quando cheguei para jogar no Watford. Aqui estou perto de tudo e estou muito feliz", afirmou.