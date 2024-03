Ramón Díaz sai em defesa de Praxedes e pede confiança à torcida do Vasco

O Vasco foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca. Os cruzmaltinos foram derrotados pelo Nova Iguaçu no confronto de volta entre as equipes, neste domingo, no Maracanã.

Mais uma vez, a equipe comandada por Ramón Díaz não teve uma boa atuação. A torcida elegeu o vilão, hostilizando o volante Praxedes.

O jogador chegou ao Vasco na temporada passada, vindo do Bragantino, e teve sua permanência pedida por Ramón Díaz. O comandante saiu em defesa do atleta. Além disso, o argentino pediu a confiança da torcida para o atual elenco.