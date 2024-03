Quem leva? FPF divulga imagens do troféu do Campeonato Paulista de 2024; confira

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira imagens da nova taça que será entregue ao time campeão paulista de 2024. No ano passado, o troféu homenageava Pelé e levava uma coroa no topo.

A nova versão traz elementos que remetem ao futebol paulista. No topo, o mapa do Estado de São Paulo fica ao redor da peça, enquanto o símbolo de uma coroa, em alusão ao Rei Pelé, aparece no centro.

Outra novidade é a representação dos clubes que já venceram a competição. A exemplo do troféu da Libertadores, os campeões terão seus escudos na base da taça, com o número de títulos conquistados ao lado.