Presidente do São Paulo garante continuidade de Carpini: "Chegou há dois meses e meio"

O presidente do São Paulo, Julio Casares, garantiu a continuidade de Thiago Carpini no comando da equipe após a eliminação precoce nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, em pleno Morumbis.

Nesta segunda-feira, Casares compareceu ao sorteio da fase de grupos da Libertadores, na sede da Conmebol, no Paraguai, e fez questão de acabar com especulações envolvendo o futuro do atual treinador do São Paulo.

"Toda eliminação é frustrante, deixa a gente triste, todos os torcedores, nós também. Temos que entender que o Carpini chegou há dois meses e meio, teve muitos problemas de contusões, conseguiu levantar o título da Supercopa, contra um grande adversário, também quebramos um longo tabu em Itaquera. Ele está iniciando seu trabalho. Se tínhamos a convicção de trazer o Carpini depois de muitos estudos e entrevistas, não teria sentido agora, por causa de uma desclassificação, rasgar tudo que foi feito. Com tranquilidade, serenidade, o trabalho continua. Após a partida fiz um post dizendo que devemos seguir em frente. Então, está tudo certo", disse Julio Casares à Espn.