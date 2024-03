"Melhor presente do mundo", diz Bremer sobre convocação no dia de seu aniversário

"Também gostaria de dizer que fico triste pela lesão do Gabriel. Nós, atletas, infelizmente, precisamos conviver com esses problemas e, quando acontece, é algo que nos deixa bem chateados. Espero que ele volte rápido e com saúde", finalizou.

Convocado pela sexta vez, o defensor soma três partidas com a camisa do Brasil. A estreia aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre Gana, em setembro de 2022, em amistoso preparatório para o Mundial de 2022. Posteriormente, atuou na derrota de 1 a 0 para Camarões e no triunfo de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, ambas as partidas válidas pela Copa.

O amistoso diante da Inglaterra acontece no próximo dia 23 (sábado), às 16 horas (de Brasília), em Wembley. Já no dia 26 (terça-feira), a equipe retorna aos gramados, dessa vez diante da Espanha, no Santiago Bernabéu.