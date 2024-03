Manoel comemora primeiro jogo como titular no Fluminense após suspensão

Apesar da eliminação do Fluminense para o Flamengo no último sábado, pela semifinal do Campeonato Carioca, o empate sem gols acabou sendo especial para o zagueiro Maonel, já que foi titular pela primeira vez após retornar da suspensão por doping, o que não acontecia há nove meses.

"Primeiro feliz pela atuação do time e por estar começando uma partida depois de nove meses. Muito grato a todos que me ajudaram", disse.