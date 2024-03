Leila cita emoção em ser primeira mulher a chefiar Seleção: "Estamos inovando"

O Brasil enfrenta a Inglaterra no dia 23, às 16h (de Brasília), em Wembley, em Londres. Já no dia 26, o desafio é contra a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Esses serão os primeiros jogos do técnico Dorival Júnior no comando da equipe.

Leila dirige o Palmeiras desde dezembro de 2021. Durante esse período, o clube conquistou vários títulos no futebol masculino, incluindo Libertadores, Brasileirão da Série A, Recopa Sul-Americana e Estadual.

No feminino, o Verdão venceu a Libertadores e o Paulista. A base do time alviverde também foi responsável por vários títulos desde que ela chegou à presidência do Alviverde.

Além de Leila, o Palmeiras também conta com o zagueiro Murilo e o atacante Endrick na Seleção Brasileira.