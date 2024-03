Dorival fala sobre apresentação da Seleção, projeta amistosos e pede paciência à torcida

Por fim, Dorival Jr. ainda deixou um recado para a torcida e fez um pedido.

"Que tenha um pouco de paciência, que acredite, que confie. Nos preparamos muito para um momento como esse. Eu tenho certeza que coisas boas virão acontecer aí a frente. É natural que passemos por um processo até que encontremos o melhor caminho e cheguemos aos melhores resultados", disse.

A partida contra os ingleses acontece no sábado, às 16 horas (de Brasília), no estádio de Wembley. Contra a Espanha, a Seleção entra em campo na próxima terça, às 17h30, no Santiago Bernabéu. Nestes compromissos, a Seleção entrará em campo com o seus novos uniformes.