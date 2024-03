Desfalcado, Palmeiras terá cerca de dez dias livres antes da semi do Paulistão

O Palmeiras goleou a Ponte Preta por 5 a 1, se classificou à semifinal do Campeonato Paulista e agora terá cerca de dez dias de preparação. De acordo com a tabela da Federação Paulista de Futebol, os jogos da semi acontecem no dia 27 de março.

A equipe não terá compromissos na próxima semana, já que o calendário para devido à Data Fifa. O técnico Abel Ferreira, inclusive, terá mais alguns desfalques nesse período, além dos lesionados Dudu, Bruno Rodrigues e Gustavo Gómez. O zagueiro Murilo e o atacante Endrick estarão à serviço da Seleção Brasileira, enquanto o meio-campista Richard Ríos se apresenta à seleção colombiana.

A presidente Leila Pereira também estará longe do Verdão, já que será a chefe de delegação da Seleção Brasileira. O Brasil tem compromissos marcados contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março. O primeiro duelo acontece em Wembley e o segundo no Santiago Bernabéu. A Colômbia, por sua vez, enfrenta a Rômenia e a Espanha, nos dias 22 e 26.