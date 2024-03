Corinthians conhece grupo na Copa Sul-Americana nesta segunda-feira

Por ter terminado o Campeonato Brasileiro de 2023 na 13ª colocação, o Corinthians se classificou para a Copa Sul-Americana. E nesta segunda-feira, o Timão conhecerá seus primeiros adversários na competição, em sorteio que vai determinar os grupos. O evento acontece a partir das 20h (de Brasília), no Paraguai.

O Corinthians é cabeça de chave e está inserido no Pote 1, junto de Boca Juniors, Athletico Paranaense, Internacional, Racing, Defensa y Justicia, Cruzeiro e Lanús.

Os adversários do Timão pertencem aos Potes 2, 3 e 4. Este último conta com Red Bull Bragantino, Nacional-PAR, Always Ready-BOL e Sportivo Trinidense-PAR, que foram eliminados na Fase 3 da Copa Libertadores.