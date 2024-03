Coordenador da CBF, Rodrigo Caetano apresenta novo staff da Seleção Brasileira

PRIMEIRO TREINO DE DORIVAL! ?

Confira fotos da primeira atividade comandada por Dorival Júnior, nesta segunda-feira (18), no CT do Arsenal, em Londres.

?: Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/tQzVDf4btP

? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 18, 2024

A Seleção Brasileira treina no CT do Arsenal, em Londres, para o amistoso contra a Inglaterra, neste sábado, no Wembley Stadium. O técnico Dorival Júnior comentou sobre os primeiros dias de trabalho no comando do Brasil.