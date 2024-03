Convocado para a Seleção Brasileira, confira os números de Bremer pela Juventus na temporada 2023/24

Os convocados por Dorival Júnior se preparam para o amistoso diante da Inglaterra, no próximo dia 23 (sábado). A bola rola às 15 horas (de Brasília), no Estádio de Wembley. Três dias depois, a equipe retorna aos gramados, dessa vez diante da Espanha, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, também em amistoso.