Conmebol define grupos da Libertadores e Sul-Americana nesta segunda; veja detalhes

A competição já contava com 12 equipes classificadas, mas conheceu os outros 16 após o término do playoff pela fase preliminar do torneio. O vencedor de cada duelo garantiu sua vaga na fase de grupos da Sul-Americana de 2024.

Os últimos quatro classificados vieram da terceira fase da Libertadores: Red Bull Bragantino, Nacional-PAR, Always Ready-BOL e Sportivo Trinidense-PAR, que foram derrotados por Botafogo, Palestino-CHI, Nacional-URU e o Colo-Colo, respectivamente.

Equipes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos da Sul-Americana, mas há uma exceção. Caso esse time venha da terceira fase da Libertadores, ele pode cair na chave de outro do mesmo país. Por exemplo, o Red Bull Bragantino pode ser sorteado no grupo de outro clube brasileiro.

Em todas as etapas do mata-mata, os confrontos serão disputados em sistema de ida e volta. Não há mais o benefício do gol qualificado (fora de casa). O único duelo em partida única é a final, prevista para o dia 23 de novembro, ainda sem local confirmado.

A distribuição dos clubes por potes foi definida com base no ranking da Conmebol, divulgado no ano passado. A fase de grupos está prevista para ser disputada entre 3 de abril e 29 de maio.