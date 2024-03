CEO comenta possibilidade de Botafogo enfrentar time brasileiro na Libertadores

Thairo Arruda, CEO do Botafogo, está presente no sorteio que definirá o chaveamento dos grupos na Copa Libertadores. O dirigente comentou sobre a possibilidade do Alvinegro enfrentar algum adversário brasileiro na primeira etapa do torneio.

"Sobre o sorteio, a gente sabe da grande expectativa de enfrentar um brasileiro na chave, o que também será bem-vindo. A gente não escolhe adversário. O nosso time hoje tem uma confiança enorme com os jogos da primeira fase, e tivemos que nos antecipar mais cedo, nossa preparação foi feita mais cedo do que os demais clubes e hoje estamos 100% para a fase de grupos", disse Thairo Arruda, em evento na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.