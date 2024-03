Bremer é convocado para a Seleção Brasileira após corte de Gabriel Magalhães

Dorival lamenta corte de Gabriel Magalhães, do Arsenal, e anuncia convocação de Bremer, da Juventus.

?: Lesley Ribeiro/CBF pic.twitter.com/O2dsXslmqW

? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 18, 2024

O motivo do corte de Magalhães é por lesão. Essa foi a quinta baixa na lista da primeira convocação de Dorival. Ederson, Marquinhos, Casemiro e Gabriel Martinelli também precisaram ser cortados anteriormente. Léo Jardim, Fabrício Bruno, Pepê e Galeno foram os substitutos.

Bremer agora é o único zagueiro à disposição do técnico que já tem experiência com a Seleção. O jogador já disputou três partidas com a camisa do Brasil e foi convocado por Tite para a Copa do Mundo de 2022. Os outros três, Beraldo, Murilo e Fabrício Bruno, fazem sua estreia com a Canarinho.

O atleta de 27 anos foi revelado pelo Atlético-MG em 2017 e vendido ao Torino no ano seguinte. O jogador chegou na Juventus em 2022 e já disputou 72 jogos com a equipe italiana.