Botafogo-SP anuncia atacante que soma dois acessos à Série A do Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Botafogo-SP anunciou a contratação do atacante Gustavo Bochecha, de 27 anos, até o final do Campeonato Paulista de 2025. O atleta chega ao clube após defender a Inter de Limeira, onde anotou três gols neste Campeonato Paulista, além de ter alcançado as quartas de final da competição com a equipe.

No currículo, o jogador soma passagens por outros times do Brasil, como Remo, Portuguesa e Novorizontino, além de Juventude, onde conquistou o acesso à Série A do Brasileirão em 2020, e Coritiba, clube com o qual subiu à elite no ano seguinte.