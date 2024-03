Atual bicampeão, Corinthians inicia trajetória no Brasileiro feminino

Para esta temporada, o Corinthians coloca suas principais expectativas em cima de Gabi Portilho, uma das principais atacantes do elenco. Além dela, o Timão conta com outras grandes jogadoras como Tamires, Tarciane, Vitória Yaya e Duda Sampaio - autora do gol do título da Supercopa.

O elenco corintiano segue sendo um dos mais fortes do futebol feminino no Brasil. "As Brabas " despontam como uma das favoritas para conquistar o título do Campeonato Brasileiro.