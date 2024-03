Apresentado no Vitória, Luan comenta pouco tempo de jogo no São Paulo: "Futebol é assim"

O volante Luan, ex-São Paulo, foi apresentado oficialmente pelo Vitória na tarde desta segunda-feira. O jogador, que assinou contrato de empréstimo com o clube baiano até o fim de 2024, comentou sobre o pouco tempo de jogo no Tricolor nas últimas temporadas.

"O Futebol é assim, cada jogador tem seu momento. Tinham jogadores da minha posição com muita qualidade, que sempre respeitei. Continuei trabalhando esperando minha oportunidade. Mas o mesmo pensament0 que eu tinha no São Paulo, eu tenho aqui no Vitória. Se tiver que jogar cinco ou 90 minutos eu vou me entregar da melhor forma possível para poder ajudar", disse.

Antes titular absoluto, Luan começou a perder espaço no São Paulo após sofrer grave lesão em 2021, quando Rogério Ceni assumiu o comando técnico do time. O volante teve que passar por uma cirurgia e não retornou com a mesma intensidade, o que acarretou no pouco tempo de jogo.