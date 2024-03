Após três dias de folga, Corinthians se reapresenta sem António Oliveira no comando

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava, na tarde desta segunda-feira, para seguir com a preparação para o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O grupo voltou aos treinos após folgar por três dias consecutivos. As atividades não contaram com a presença do técnico António Oliveira, liberado pela diretoria para resolver assuntos pessoais.

O Timão também atualizou a situação médica de Maycon. O jogador sentiu um desconforto antes do duelo contra o São Bernardo e realizou exames nesta segunda-feira, sendo diagnosticado com uma lesão no músculo retofemural da coxa direita. O volante já iniciou tratamento no departamento médico do clube.

Os jogadores iniciaram as atividades na academia do CT e, em seguida, foram ao gramado para o aquecimento. O treinamento do dia, assim, foi comandado pela comissão técnica do português. António Oliveira, porém, estará de volta já nesta terça-feira para preparar o time.