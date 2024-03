Após sondagens de Santos e Inter, Tadeu renova com o Goiás até 2028

O clube divulgou a renovação através de um vídeo nas redes sociais com grandes defesas do arqueiro com a camisa esmeraldina.

ELE MANDOU AVISAR QUE FICA! ?? O goleiro Tadeu teve o seu contrato renovado e defenderá o manto esmeraldino até 2028! Vamos juntos, meu paredão! ? pic.twitter.com/uBjBiRySn4 ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) March 18, 2024 Tadeu chegou ao Goiás emprestado pela Ferroviária em 2019 e foi comprado em definitivo no ano seguinte. Pelo clube goiano, disputou 267 jogos e saiu de campo sem sofrer gols 94 vezes.