Após marcar contra o São Bernardo, Pedro Raul pode ganhar sequência no Corinthians

O atacante Pedro Raul, contratado recentemente pelo Corinthians, marcou contra o São Bernardo seu segundo gol com a camisa do Timão e foi fundamental para a classificação da equipe à terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, ele pode ganhar sequência no time titular.

Pedro Raul estreou pelo Corinthians na derrota para o Novorizontino, por 3 a 1, pelo Campeonato Paulista. Após isso, participou dos jogos contra Santos e Portuguesa, quando se lesionou.

Desde que retornou de lesão, o atacante marcou dois gols em duas partidas que disputou, sendo um na vitória diante do Santo André, pelo Paulista, e o outro contra o São Bernardo.