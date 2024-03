Após lesão confirmada, Messi é desconvocado da Seleção Argentina

#SelecciónMayor El capitán de @Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en #USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo @InterMiamiCF ante Nashville SC. pic.twitter.com/1GjInbRyWJ

Os amistosos da atual campeã do mundo serão contra El Salvador e Costa Rica. O primeiro acontecerá na próxima sexta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, enquanto o segundo será realizado quatro dias depois, dessa vez contra a Costa Rica, às 23h50 (de Brasília), no United Airlines Field at the Memorial Coliseum.

Por fim, o substituto de Messi ainda não foi anunciado por Lionel Scaloni.