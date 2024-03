Após eliminação no Carioca, Ramón Díaz volta a falar sobre reforços para o Vasco

O nome desejado pelo treinador é o do colombiano Cuéllar, que está atualmente no Al-Shabab, da Arábia Saudita. No entanto, após a tentativa de contratação, as conversas acabaram não evoluindo. Por fim, nas últimas semanas, Marlon Freitas, do Botafogo, e Gabriel, do Internacional, apareceram como possíveis alvos do clube.

O elenco do Vasco ficará quase um mês treinando para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio. A partida ainda não tem data definida.