Apenas no Paulista, Flaco supera marca da última temporada pelo Palmeiras e busca se consolidar na artilharia do campeonato

O atacante Flaco López segue vivendo grande momento com a camisa do Palmeiras. No último sábado, o argentino comandou a goleada do Verdão sobre a Ponte Preta ao marcar três dos cinco gols da equipe no jogo. Com isso, ele chegou a dez gols e está na liderança isolada da artilharia do Estadual.

Nesse Paulistão, Flaco López tem 12 jogos, sendo 11 pela fase de grupos e um eliminatório. O argentino só não atuou na estreia da equipe, no empate por 1 a 1 com o Novorizontino. De resto, foi utilizado por Abel Ferreira em todas as partidas. O camisa 42 foi titular em dez e saiu do banco de reservas em dois. Mas, ficou em campo até o apito final em somente três compromissos.

Com esses dez gols, Flaco ultrapassou sua melhor marca artilheira pelo clube da última temporada, quando o jogador de 22 anos marcou oito vezes em 41 jogos. Já em 2022, ano em que chegou ao Verdão, o atacante marcou dois gols em 14 jogos. Depois do duelo contra a Ponte Preta, Flaco destacou o tempo que teve no Palmeiras para amadurecer e buscar sua melhor fase.