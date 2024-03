André Silva é aprovado em estreia pelo São Paulo: 'Valorizar o esforço'

"Valorizar o esforço desse atleta que já chegou, vestiu a camisa, comprometido com o grupo e à disposição de nos ajudar mesmo não sendo o que era programado para ele. Mas, não é a ausência do Calleri, a saída do Ferreira, que nos fez ser eliminados no Morumbi. São algumas situações que vêm sendo recorrentes e que precisamos melhorar, assumindo nossa responsabilidade, começando por mim", completou Carpini.

Com mais de duas semanas sem jogos após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o São Paulo deverá contar com o retorno de Calleri para a estreia na Libertadores, marcada para a primeira semana de abril. Até lá, porém, André Silva também já estará mais adaptado e em sintonia com o estilo de jogo do Tricolor para, quem sabe, poder até mesmo atuar ao lado do argentino.