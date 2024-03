Veja números de Danilo Barbosa, volante que interessa ao Corinthians

O Corinthians demonstrou interesse no volante Danilo Barbosa, do Botafogo. Aos 28 anos, o atleta seria uma opção para reforçar o setor de meio-campo do Timão, com a possibilidade de atuar na zaga em determinadas situações.

Com a camisa do Glorioso, clube que defende desde 2022, Danilo Barbosa soma 59 jogos, com quatro gols marcados e uma assistência. O atleta é considerado um meio-campista mais defensivo, com função semelhante a de Raniele na equipe de António Oliveira.

No último Campeonato Brasileiro, Danilo possuiu uma média de 0,8 desarme e 0,7 interceptação por jogo, segundo o Sofascore. O jogador venceu 56% de seus duelos pelo chão ao longo do torneio, com 2,5 por compromisso.