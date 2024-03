Vasco perde no Maracanã, e Nova Iguaçu será rival do Flamengo na final do Carioca

Sensação do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu derrubou o Vasco e está na final do torneio. Neste domingo, o time da Baixada Fluminense, que tinha a vantagem do empate, ganhou por 1 a 0, fez história no Maracanã e, agora, enfrentará o Flamengo na decisão. O primeiro jogo da final está previsto para o dia 31.

Segundo colocado da Taça Guanabara, o Nova Iguaçu entrou na semifinal contra o Vasco com a vantagem do empate. No primeiro duelo, o time da Baixada Fluminense foi superior, mas empatou por 1 a 1. Neste domingo, fez um jogo sólido e carimbou a vaga na final com uma vitória.

Já o Vasco decepciona a torcida. O técnico Ramón Díaz, após o jogo de ida, cravou que o time iria para a final. Não cumpriu a promessa. O Gigante da Colina teve dificuldade para criar e, assim, se despede do Carioca.