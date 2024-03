Time sub-20 do Palmeiras fará primeiro teste no gramado do Allianz Parque após reforma

O Palmeiras fará na manhã desta segunda-feira o primeiro teste no novo gramado do Allianz Parque, que vem passando por reforma desde fevereiro. Os atletas do sub-20 do Verdão testarão o campo sob a supervisão de profissionais do Departamento de Futebol e da comissão técnica do clube.

A informação sobre o agendamento desse teste foi publicada primeiramente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

No fim da última semana, a Real Arenas, empresa criada pela WTorre para gestão do estádio, deu ao Verdão um cronograma de finalização da obra, informando que o campo estaria disponível para ser testado no sábado. Nesse dia, porém, o Palmeiras tinha o duelo decisivo contra a Ponte Preta pelas quartas de final do Paulistão. Além disso, o clube soube que não poderá usar o gramado entre os dias 20 e 24 de março, já que terá a estrutura montada para um show que acontece no sábado.