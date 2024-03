Seleção Brasileira começa a se apresentar para amistosos na Europa

Outros 21 atletas convocados por Dorival se apresentam na manhã desta segunda-feira, quando o elenco fará o primeiro treino CT do Arsenal. Os demais jogadores chegam ao final do dia.

"É sempre bom fazer parte da Seleção novamente. A expectativa é muito boa. Vamos fazer dois grandes confrontos contra a Inglaterra e a Espanha. Estou muito animado. A gente já começa com tudo amanhã. Vamos juntos", comentou Douglas Luiz, do Aston Villa.

O Brasil treinará no centro de treinamento do Arsenal até quinta-feira. Na sexta-feira, véspera do duelo, realizará os trabalhos no Wembley Stadium, palco do jogo.

Após a partida, no sábado, o Brasil viaja para a Espanha para o segundo amistoso, que vai acontecer no dia 26 (terça-feira), no estádio Santiago Bernbéu. Um dia antes, a Seleção treina no estádio Alfredo Di Stéfano.