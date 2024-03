São Paulo perde para o Novorizontino nos pênaltis e é eliminado do Paulistão nas quartas de final pelo 2º ano consecutivo

As semifinais do Campeonato Paulista acontecem no dia 27 de março, após a Data Fifa em que serão disputados amistosos entre seleções, com horários ainda a serem definidos.

Novorizontino sai na frente

O Novorizontino mostrou logo nos primeiros minutos que o São Paulo até podia ser o favorito no confronto, mas tinha futebol para competir com os donos da casa. Aos 12 minutos, Willean Lepo desceu pela direita e cruzou com perfeição para Rômulo, que subiu sozinho dentro da área, cabecear no contrapé de Rafael e abrir o placar para o Tigre.

A partir daí o São Paulo se jogou no ataque e controlou a partida. Aos 20 minutos, André Silva, estreante da noite, recebeu dentro da área e fez o pivô, ajeitando para Luciano chegar batendo, mas viu a bola explodir na marcação.

São Paulo busca o empate

Mais tarde, porém, o Tricolor foi mais feliz. Lucas fez linda jogada individual e cruzou para Ferreirinha, que dominou dentro da área e tocou com categoria na saída do goleiro adversário, empatando a partida no Morumbis. Após o gol, porém, o atacante são-paulino teve de ser substituído por caus ade dores abdominais.